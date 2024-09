Travolta da auto mentre attraversa a Gallipoli, 13enne illesa

Travolta da un'auto in corsa viene scaraventa per terra ma resta miracolosamente illesa. E' quanto accaduto sabato sera a Gallipoli ad una ragazzina di 13 anni investita da una Seat guidata da un 43enne del posto che si è subito fermato a prestare soccorso. L'incidente è' avvenuto sul lungomare Galileo Galilei mentre la ragazzina stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali . Quello che sembrava un impatto fatale per fortuna non si è rivelato tale. La ragazzina come si vede dalle immagini catturate da una telecamera di sicurezza , dopo un volo di alcuni metri si è rialzata miracolosamente illesa sebbene sotto choc . Dopo l'impatto l'automobilista alla guida della Seat si è subito fermato a prestare i soccorsi allertando il 118.

La 13enne e' stata portata presso l'ospedale "Sacro Cuore" di Gesù per alcuni accertamenti. Le ferite riportate in seguito all'impatto, fortunatamente non sono gravi. Sul posto per i rilievi la polizia locale .



