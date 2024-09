Maltempo in arrivo sulla Puglia per tutta la giornata di domani. La protezione civile regionale ha emesso un allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali. L'allerta è a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA