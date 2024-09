Incendio in villetta sul Gargano, nessun ferito

Un corto circuito di un elettrodomestico sarebbe all'origine di un incendio che si è sviluppato la scorsa notte in una villetta alla periferia di Torre Mileto, località balneare di San Nicandro Garganico nel Foggiano. Nessuno dei presenti nell'abitazione è rimasto ferito.

In casa - a quanto si è appreso - c'era una donna e alcuni parenti provenienti dalla Germania che erano nel Foggiano per trascorrere un periodo di vacanza. Le fiamme , che hanno provocato anche l'esplosione di una bombola di gas, hanno praticamente coinvolto l'intera villetta che a quanto è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco e carabinieri.



