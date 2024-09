Giovane ferito con colpi di arma da fuoco a Trani, non è grave

Un uomo di 28 anni si è presentato questa mattina intorno alle sei al presidio territoriale di assistenza di Trani, con ferite da arma da fuoco all'inguine (il proiettile è uscito dal gluteo) e ad un polpaccio. Ad accompagnarlo è stato un suo conoscente. Il 28enne è stato medicato ma poi trasferito in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria. Le ferite non hanno lacerato i grandi vasi, dunque le condizioni non sono gravi. L'uomo ha anche una frattura ad un piede. Sulle circostanze del ferimento, ancora non chiare, indagano i carabinieri. Non si esclude sia stato ferito nel corso di una violenta lite avvenuta in centro città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA