Fast Aerospace vince DigithOn la maratona digitale

Una startup che si occupa di spazio, un'altra che punta sul comparto agricolo e un'altra ancora che aiuta i non vedenti. Sono le tre vincitrici dell'edizione2024 di DigithOn, la maratona digitale ospitata a Bisceglie nel nord Barese. Al primo posto si è piazzata Fast Aerospace, startup milanese che porta a casa il premio da 10mila euro offerto da Confindustria Bari e Bat.

"Noi ci occupiamo di aviolanciatori riutilizzabili. Stiamo progettando un drone ipersonico che può sparare nello spazio satelliti per distruggere il collo di bottiglia che sta attualmente affliggendo il settore spaziale e liberalizzarlo per renderlo più democratico, equo e diffuso per tutti", ha spiegato Alessandro Castelveltri di Fast Aerospace Srl che si è aggiudicata anche il premio Esa che consiste in un programma di pre-incubazione di tre mesi da 10 ore di coaching con i maggiori esperti del settore aerospaziale e il supporto nella preparazione della domanda per l'Esa Bic Brindisi open call.

Al secondo posto si è classificata Leaf, startup made in Puglia che aiuta gli agricoltori a trasformare le difficoltà del cambiamento climatico in opportunità. Medaglia di bronzo per l'emiliana BrailleFly che sviluppa tecnologie di riconoscimento e supporto per persone non vedenti con smart glasses che riconoscono e descrivono l'ambiente circostante. Il team emiliano ha vinto anche il premio di Gobeyond il programma di innovazione powered by Sisal. "Dal 2025 DigithON cambia pelle, verso il south innovation district, modello Malaga", ha dichiarato Francesco Boccia, fondatore della maratona digitale, sottolineando che "la dirompenza dell'intelligenza artificiale impone anche a DigithON un salto di qualità nella sua missione accanto ai ragazzi". "Unendo le forze, con l'aiuto di Regione Puglia, insieme ai partner, alle università pugliesi e del Mezzogiorno, potremo far sì che nel prossimo decennio quella che ormai è diventato un vivaio delle nuove imprese si trasformi in un south innovation district. Lo hanno fatto in Spagna, a Malaga, con grande successo, si può fare in Puglia e nel Mezzogiorno", ha concluso.



