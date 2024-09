Toni Servillo inaugurerà l'edizione 2024 di Musica Civica

Parte il 27 settembre, con la XV edizione, la rassegna "Musica Civica-Conversazioni tra suoni e parole", che quest'anno sceglie di inaugurare la stagione al Teatro Petruzzelli di Bari, per poi tornare, per i successivi 7 appuntamenti, al teatro Giordano di Foggia.

L'edizione 2024 ospiterà personalità della cultura, della musica e della danza. Venerdì 27 settembre in scena al Petruzzelli di Bari "Puccini, Puccini, che cosa vuoi da me?", in cui l'attore Toni Servillo, con l'Orchestra della Magna Grecia diretta dalla maestra Gianna Fratta, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la musica di Giacomo Puccini, nel melologo immaginato e scritto da Giuseppe Montesano.

Domenica 6 ottobre, sul palco del teatro Giordano di Foggia, una serata dedicata alle composizioni di due grandi compositori: Cajkovskij e Dvorák, dal titolo "Dal Nuovo Mondo". Sul palco, ad eseguire il Concerto per violino op. 35 di Cajkovskij, Vadim Repin.

Il 13 ottobre si esibirà Noemi accompagnata dall'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti. Si continua domenica 27 ottobre con Vision String Quartet con il concerto Spectrum.

Il 17 novembre il concerto "Ci vorrebbero mille canzoni".

Protagonista della serata sarà Amii Stewart con l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. La rassegna prosegue domenica 24 novembre con "Il Golfo Magico, ovvero Mozart a Napoli". La storia, scritta e narrata da Stefano Valanzuolo, si intreccia con le musiche di Mozart riproposte da Solis String Quartet e dalla pianista Ramin Bahrami.

Domenica 15 dicembre sarà dedicata alla danza. La serata si aprirà con la conversazione "Danzare l'armonia dell'universo" con il musicologo Dinko Fabris. A seguire l'esibizione della compagnia eVolution Dance Theater in "Cosmos". L'edizione 2024 di Musica Civica si concluderà domenica 22 dicembre. con il concerto di The Swingle Singers.



