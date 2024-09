Danneggiata la pista di atletica dello stadio di Barletta

La pista di atletica dello stadio Puttilli di Barletta è stata danneggiata dai fumogeni accesi dai tifosi della squadra locale di calcio, nel corso dell'ultimo match casalingo. La pista, da poco rimessa a nuovo per ospitare il 14/o Certame Atletico Disfida di Barletta che si svolgerà in città dal prossimo 10 settembre, presenta delle chiazze scure.

"Ognuno di noi è proprietario dei luoghi pubblici e deve averne cura come ha a cuore il patrimonio personale e famigliare", dichiara in una nota il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.

"Il tifo per i colori della nostra squadra è segno di passione, senso di appartenenza, spirito unitario, ma il tifo deve sempre rimanere nell'ambito del convivere civile e del totale rispetto dei beni della comunità", aggiunge per poi ricordare che "nessuno deve mai dimenticare che tutte le attività di manutenzione hanno un costo che paga tutta la comunità e che comporta lavoro, sacrificio e l'utilizzo di risorse in alcuni momenti difficilmente reperibili". Il primo cittadino ai tifosi rivolge "l'invito a essere più prudenti e attenti all'intera struttura del Puttilli, simbolo dello sport cittadino".



