Rissa tra giovani a Vieste, notificati dieci Daspo Willy

I carabinieri di Vieste (Foggia) hanno notificato il Daspo Willy a dieci giovani che la sera del 22 agosto scorso furono coinvolti in una rissa in corso Fazzini, viale principale della cittadina garganica dove si concentra soprattutto la movida. Si tratta di otto ragazzi del posto (tra cui un minore) e due di San Severo. I protagonisti della zuffa si affrontarono con calci e pugni utilizzando anche sedie e tavoli dei locali lungo il corso. Nessuno peraltro si presentò in strutture sanitarie per farsi medicare.

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Foggia su richiesta dei carabinieri che hanno indagato sulla violenta lite scaturita per futili motivi. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'accaduto - ripreso in diretta da alcuni ragazzi coi propri telefonini e diffusosi velocemente in rete - e ad identificare tutti i partecipanti alla rissa, che si erano già dileguati all'arrivo dei militari.

Il Daspo Willy interdirà ai destinatari l'accesso, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze, ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento nell'area territoriale del Comune di Vieste. La trasgressione ai divieti - spiegano i carabinieri - comporterebbe la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro, alla luce del decreto Caivano, entrato in vigore da settembre 2023 per aumentare gli strumenti giuridici di contrasto al disagio minorile e alla criminalità diffusa.



