Medici aggrediti a Foggia, 'colpito anche studente Policlinico'

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia comunica l'intenzione di costituirsi parte civile "nel giudizio che vedrà imputati coloro che - viene spiegato - hanno aggredito medici, specializzandi e addirittura uno studente del Policlinico Riuniti di Foggia, sfondando le porte della sala operatoria alla fine di un intervento chirurgico". L'episodio risale a mercoledì sera. Ad agire sarebbero stati i familiari di una ragazza 23enne di Cerignola morta durante un intervento chirurgico. Una cinquantina le persone che sarebbero riuscite a superare l'ingresso della struttura e una ventina, stando ad indiscrezioni, quelle che sarebbero entrate in contatto con il personale sanitario della chirurgia toracica.

Sulla questione si è tenuto oggi un vertice in prefettura con il sottosegretario Gemmato, mentre i sindacati dei medici annunciano proteste se non verrà aumentata la sicurezza negli ospedali.



