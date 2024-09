Furto in biblioteca a Taranto, Comune 'violato polo culturale'

Ladri in azione la notte scorsa nella biblioteca comunale Pietro Acclavio di Taranto. Persone da identificare hanno infranto il vetro della porta dell'aula didattica e hanno rubato l'incasso dei distributori automatici di bevande e snack. "Questo deplorevole atto - è detto in una nota del Comune - non solo rappresenta un danno economico ma desta sconcerto in quanto colpisce profondamente uno dei poli culturali più importanti della nostra città. Come dimostrano le numerosissime e variegate iniziative intraprese, da anni la biblioteca Acclavio è un luogo di conoscenza, incontro e crescita per tutta la comunità e gesti criminosi come quello verificatosi dimostrano una spiccata mancanza di rispetto e attenzione verso il patrimonio culturale che ci appartiene".

Ricordando che un episodio caratterizzato dalle stesse modalità esecutive fu messo a segno nel maggio dello scorso anno, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha espresso la sua "più profonda indignazione per quanto accaduto. La biblioteca Pietro Acclavio è un simbolo di cultura e sapere per la nostra città, ma non solo. Non possiamo permettere che atti vandalici e criminali mettano a rischio quel patrimonio storico e culturale sempre più apprezzato dai tantissimi visitatori e turisti stranieri che testimoniano l'accresciuta dimensione internazionale di Taranto. L'auspicio - ha concluso il primo cittadino - è che le forze dell'ordine individuino al più presto i responsabili, come già fatto lo scorso anno in occasione di un simile episodio".



