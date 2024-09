Anziano muore dopo essere stato investito da bus nel Tarantino

Un uomo di 82 anni Angelo Trisolini è morto dopo essere stato investito da un autobus della linea extraurbana a Mottola, in provincia di Taranto.

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio l'anziano stava attraversando via Marco Polo quando è stato travolto. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale SS.Annunziata di Taranto dove è morto poco dopo il suo arrivo. La posizione del conducente del bus è al vaglio degli agenti della polizia locale di Mottola che indagano sull'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il corpo dell'82enne è a disposizione della autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA