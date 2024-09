Prorogate misure sanitarie straordinarie per cozze Taranto

Sono state prorogate per ulteriori 36 mesi le misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e Policlorobifenili (Pcb) nelle produzioni di mitili di Taranto e che sono già state adottate con precedenti ordinanze del presidente della Regione Puglia.

La nuova ordinanza è stata emanata sulla scorta degli esiti del monitoraggio espletato su base triennale dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto. Gli interventi messi in atto dalla Regione sono iniziati a partire dal 2016 quando, nei mitili allevati nel primo seno del Mar Piccolo di Taranto, sono stati riscontrati dei livelli ben oltre i limiti previsti dalla legge.

L'ordinanza prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno, la movimentazione del novellame regolarmente allevato dal primo seno del mar Piccolo verso altre zone deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'autorità di controllo e dopo aver verificato che i livelli di diossine e Pcb siano conformi ai limiti di legge; i mitili prodotti che non rispettano quanto previsto dall'ordinanza devono essere sequestrati e distrutti.



