Niente accordo, salta elezione presidente Consiglio Bari

La maggioranza di centrosinistra al Comune di Bari non ha ancora trovato l'accordo per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale. Oggi durante la votazione in Aula ci sono state 27 schede bianche, quelle del centrosinistra, e 8 voti per Giuseppe Carrieri di Forza Italia.

L'elezione, quindi, è rinviata per la seconda volta. Il sindaco Vito Leccese aveva indicato a inizio agosto il nome di Romeo Ranieri, lista Con, ma non c'è accordo con il Pd, che è il primo partito in Consiglio comunale con 10 eletti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA