Litiga con ex fidanzato figlia e gli rompe un braccio

Dopo una violenta lite ha aggredito l'ex fidanzato della figlia ferendolo in modo non grave a un braccio con un'arma da taglio. Durante la colluttazione il malcapitato ha riportato anche la frattura dell'arto. Il fatto è accaduto ieri sera a Galatina, in provincia di Lecce. L'uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per lesioni personali.

A quanto si è appreso, i due ex fidanzati, lui 35 anni, lei 28, erano andati a cena per cercare probabilmente di riallacciare la relazione sentimentale ma in auto avrebbero iniziato a litigare. A quel punto la donna avrebbe chiamato il padre al cellulare dicendogli di andare a prenderla alla stazione ferroviaria di Galatina. Qui la discussione tra i due uomini sarebbe ben presto degenerata: dalle parole avrebbero cominciato a picchiarsi con il 35enne che ha avuto la peggio.

Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Tricase, il ragazzo è stato sottoposto alle cure dei sanitari e poi dimesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA