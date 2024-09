Rapinano e aggrediscono giovani coppie a Bari, due arresti

Due giovani coppie sono state rapinate la scorsa notte a Bari, nei pressi di un parco e in una spiaggia, da due 26enni che sono stati arrestati al'alba dalla polizia, con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due extracomuniari.

Secondo quanto accertato dalle indagini, il primo episodio è avvenuto verso mezzanotte quando uno dei due uomini arrestati, mentre l'altro controllava a distanza, si sarebbe avvicinato all'auto della coppia che si trovava nei pressi del parco Perotti, pretendendo denaro. Ricevuta una banconota da 10 euro, e notando che il 24enne aveva altri soldi nel portafoglio, avrebbe alzato le pretese aggredendolo. Dopo essersi impossessato di altri 20 euro e del cellulare della ragazza, è fuggito in compagnia del complice.

Trascorsa qualche ora, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro è stata presa di mira una ragazza di 19 anni mentre era in compagnia di un 20enne: dopo averla strattonata, le hanno rubato il telefono cellullare.

Entrambe le coppie hanno richiesto l'intervento della polizia, fornendo indicazioni dettagliate. Gli agenti della squadra volante si sono messi sulle tracce dei presunti aggressori individuandoli poco prima dell'alba nei pressi della stazione, arrestandoli entrambi nonostante un tentativo di fuga.

I due sono stati portati in carcere.



