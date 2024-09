Precipitano da impalcatura in vano ascensore, feriti tre operai

Tre operai di nazionalità albanese sono rimasti feriti dopo essere caduti dall'impalcatura su cui stavano lavorando nel vano ascensore di una palazzina di via Giovinazzo, a ridosso del centro abitato di Andria. L'incidente sul lavoro si è verificato questa mattina. I tre uomini, di 55, 37 e 54 anni, sono stati soccorsi e trasportati con ambulanze del 118 negli ospedali di Andria e Barletta. Sono tutti ricoverati in prognosi riservata.Per cause in corso di accertamento, i tre lavoratori sono precipitati da un'altezza di sette-otto metri riportando lesioni e fratture.

Secondo quando emerso finora, gli operai stavano installando un ascensore nella palazzina quando l'impalcatura per motivi da chiarire è crollata. Il vano ascensore è stato sequestrato e sono in corso verifiche da parte dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl Bat. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono affidate ai carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA