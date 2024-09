Dopo fuga in auto arrestato a Bari figlio del boss

Hanno ignorato l'alt della polizia e sono fuggiti a bordo di un'Audi per le vie del rione Carbonara di Bari, ma sono stati arrestati dopo un rocambolesco inseguimento. Si tratta del 24enne Domenico Strisciuglio, detto Mimmetto, figlio del presunto boss Sigismondo, soprannominato Gino 'La Luna', tornato libero nel gennaio scorso dopo quasi 24 anni di carcere, e il 21enne Michele Faccitondo. La notizia è riportata dalla stampa locale. I due avrebbero cercato di disfarsi di una pistola Beretta calibro 7.65, che è stata sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti balistici.

Rispondono di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di un'arma comune da sparo.

Gli inquirenti stanno cercando di comprendere la ragione per la quale i due girassero armati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA