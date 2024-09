Congresso Geologi a Bari, focus sulla sostenibilità

"La diffusione dei temi che la geologia oggi pone, sono centrali. E ringrazio i geologi, la Società Geologica Italiana e la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia perchè hanno riportato il Congresso, a Bari, dopo 30 anni. E devo ringraziare perchè aver fatto tornare Bari al centro di tali temi impone una riflessione anche sul resto del territorio che credo che abbia bisogno, oggi, di una riflessione sugli sviluppi futuri perchè le scelte della politica e le scelte culturali possano trovare possibilità di realizzazione in una sostenibilità del Pianeta partendo dalla nostra regione". Lo ha affermato Stefano Bronzini, magnifico rettore dell'Università di Bari, nel corso del Congresso nazionale congiunto della società geologica italiana e società Italiana di mineralogia e petrologia, che è iniziato ieri e proseguirà fino a giovedì 5 settembre.

Sono 1000 i geologi giunti nel capoluogo pugliese e saranno 630 in tutto le conferenze, 1200 le comunicazioni scientifiche e 53 le sessioni. Le ricerche spazieranno dalla missione in Antartide, ai terremoti, dai vulcani, allo studio dei minerali, dalle microplastiche all'evoluzione della crosta terrestre, con più di 20 campi di ricerca.

"Questo congresso è importante - ha dichiarato Giovanna Amedei, presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia - perchè accende i riflettori su quelle che sono le problematiche geologiche che interessano tutta l'Europa. A Bari ci confrontiamo con professionisti provenienti da altre realtà. La Puglia ritorna al centro e diventa luogo di incontro della comunità scientifica".

L'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, ha ricordato che nel 2024 "l'acqua è diventata il file rouge che ha unito una serie di azioni da parte dell'Acquedotto e del nostro assessorato regionale all'Ambiente.

Stiamo focalizzando tutte le nostre attenzioni su un piano di educazione e di contrasto agli sprechi della risorsa acqua".

Bari, ha affermatro invece Elda Perlino, assessore comunale al Clima, alla Transizione Ecologica e all'Ambiente, "si candida ad essere una delle città in cui molte di queste attività per mitigare gli effetti climatici, per ridurre se non azzerare il consumo di suolo saranno, speriamo messe in campo dall'amministrazione comunale".



