Campionato mondiale di MotoSurf, presentata la tappa pugliese

Dal 6 all'8 settembre si disputerà in Puglia la terza edizione del MotoSurf World Championship (MSWC).

La competizione si svolgerà nella Marina di Rodi Garganico. La tappa italiana del campionato mondiale di MotoSurf è stata presentata oggi in Regione Puglia dal presidente dell'associazione sportiva Surf Boom Cristian Stefania e dal vice presidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e allo Sport per tutti, Raffaele Piemontese.

"È una disciplina che si sta diffondendo sempre di più, lo dimostra il fatto che quest'anno sarà presente in gara a Rodi una squadra italiana composta da dieci piloti e stiamo lavorando per creare una squadra femminile per le prossime edizioni", ha dichiarato Stefania.

"I mondiali di MotoSurf rappresentano un momento di marketing territoriale importante, avremo 150 pilori provenienti da ogni parte del mondo. È un momento di turismo sportivo che promuoviamo da anni per fare in modo che le bellezze della Puglia possano essere conosciute ovunque", ha sostenuto Piemontese.

"La tappa di Rodi Garganico è un momento fondamentale per gli atleti perché rientra, insieme alle altre 5 tappe del MSWC, Emirati Arabi Uniti, Polonia Svezia, Croazia e Cina, nello step per la qualificazione ai Giochi Mondiali 2025" ha sottolineato il ceo president di MotoSurf World Championship e Competition Manager dei Giochi Mondiali per il MotoSurf Martin Jancalek.





