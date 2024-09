Aeroporti Puglia, oltre 1,2 milioni passeggeri a agosto, +13,1%

Ancora in crescita il numero dei passeggeri negli aeroporti pugliesi. Ad agosto, infatti, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi sono stati 1.225.737, in crescita del 13,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di questi 826.497 i passeggeri di Bari (+16,5%) e 399.240 quelli dell'aeroporto di Brindisi (+6,6%). Lo comunica Aeroporti di Puglia.

Bene il dato riferito alla linea internazionale che sui due aeroporti ha registrato 666.608 passeggeri, tra arrivi e partenza, con un incremento del 22,1% rispetto ad agosto 2023.

Buono il dato dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, dal quale ad agosto sono transitati 6.531 passeggeri, in crescita dello 0,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando i passeggeri erano stati 6.482. Complessivamente tra Bari, Brindisi e Foggia il mese di agosto ha registrato, tra arrivi e partenze, 1.232.191 passeggeri.

Nei primi otto mesi del 2024, i passeggeri tra arrivi e partenze su Bari e Brindisi sono stati 7.121.087 con un incremento dell'8,1% rispetto ai primi otto mesi del 2023. Di questi 3.818.946 sono stati i passeggeri su voli di linea nazionali e 3.240.710 (+16.5%) quelli su voli di linea internazionale.



