Qualcuno urla 'basta', il vescovo di Brindisi salta l'omelia

In occasione dei festeggiamenti in piazza per i santi patroni di Brindisi, il vescovo Giovanni Intini, deluso da chi sabato, nascosto tra la folla, aveva urlato "basta" durante il suo intervento ritenendolo troppo lungo, ieri sera non ha tenuto l'omelia durante la messa pontificale: "Per non stancare anche voi stasera come ho stancato gli ascoltatori di ieri sera, e non vorrei che qualcun altro gridasse basta - ha detto - ho pensato stasera di tacere.

Accogliamo nel silenzio la parola di Dio che è stata seminata nei nostri cuori".

Sulla vicenda è intervenuto anche il Pd di Brindisi: "L'amarezza e la delusione dell'arcivescovo sono sentimenti - si legge in una nota - che accomunano la maggior parte dei cittadini, non solo credenti. La vergognosa e inutile intolleranza manifestata da una manciata di irrispettosi e ineducati cittadini in un momento, atteso un anno, in cui si celebra la tradizionale omelia in onore di San Lorenzo e San Teodoro rappresenta una grave macchia ai festeggiamenti".





