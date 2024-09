La rassegna 'Aus Italien' del Petruzzelli in onda su Rai 5

'Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani' è il titolo della rassegna di concerti prodotta dalla fondazione Teatro Petruzzelli e dedicata alla musica contemporanea. Otto compositori protagonisti di un ciclo di trasmissioni che, a partire da sabato 7 settembre, e con cadenza settimanale, Rai Cultura trasmetterà in seconda serata su Rai 5.

A questa prima serie, informa la fondazione, seguirà una seconda la cui messa in onda è prevista dal prossimo novembre.

Nel primo appuntamento Carlo Boccadoro dirige l'orchestra del Petruzzelli con Alessandro Taverna al pianoforte nelle proprie composizioni 'N.7, Grandangolo su Bach', per orchestra in prima esecuzione italiana; 'Dolce e chiara è la notte', per orchestra, in prima esecuzione assoluta, commissionata dalla fondazione Teatro Petruzzelli.

Ogni trasmissione è preceduta da 'Visti da vicino', un video-incontro tra l'autore e un critico musicale. Sarà Sandro Cappelletto a dialogare con Carlo Boccadoro. La messa in onda della prima serie proseguirà poi con i compositori Silvia Colasanti (14 settembre), Pasquale Corrado (21 settembre), Michele dall'Ongaro (28 settembre), Caterina Di Cecca (5 ottobre), Ivan Fedele (12 ottobre), Luca Francesconi (19 ottobre), Salvatore Sciarrino (26 ottobre).

"È formidabile - dichiara il sovrintendente della fondazione Teatro Petruzzelli Massimo Biscardi - la ricchezza di linguaggi e la qualità dell'opera compositiva dei musicisti italiani contemporanei. Ed è formidabile che Rai Cultura, alla quale va la gratitudine del nostro Teatro e mia personale, programmi sulla rete televisiva Rai 5 le due intere serie di Aus Italien".

"Siamo molto contenti - dice Francesca Nesler, responsabile dell'offerta di Musica Colta per Rai Cultura - di trasmettere tutto il ciclo di 'Aus Italien', perché il Petruzzelli sta facendo un grandissimo lavoro in ambito contemporaneo".



