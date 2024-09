De Palma, celle in carcere Taranto in condizioni disumane

"Abbiamo oggi girato molti reparti, molti padiglioni ed abbiamo riscontrato purtroppo che il 'vivere civile' non è certamente all'ordine del giorno, ma non per responsabilità della direzione del carcere o degli operatori che vi lavorano con molta attenzione all'interno della struttura. Ma c'è da dire che ci sono condizioni di stato di abbandono che rappresenterò oggi stesso direttamente al vice ministro Sisto, perchè venga attenzionata" la situazione "e posta all'attenzione dell'agenda politica". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Vito De Palma, a margine della visita al carcere di Taranto.

"Non è possibile - ha aggiunto - stare in cella in condizioni disumane senza aria condizionata, senza i servizi igienici o una doccia. E' giusto che chi deve scontare la pena debba farlo in carcere, ma con le condizioni di civiltà". De Palma ha evidenziato come "l'intuizione del segretario nazionale Tajani con l'operazione 'Estate in carcere' era giusta".

Presente al sopralluogo questa mattina anche il consigliere regionale di Forza Italia Massimiliano Di Cuia, che ha sottolineato come è stato "constatato che c'è un problema infrastrutturale. Una parte importante del carcere non è assolutamente adeguata a garantire uno standard di 'vivere civile' a chi oggi sconta la pena detentiva. Ci siamo fatti carico di rappresentare questa situazione".

Nella giornata dedicata alla visita al carcere di Taranto la delegazione di Forza Italia ha incontrato il direttore e i sindacati di polizia penitenziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA