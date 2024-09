Si apre voragine in strada e camion precipita, nessun ferito

Un mezzo per l'autospurgo è sprofondato in una voragine che si è aperta all'improvviso in una strada che costeggia un villaggio turistico a Lido Marini, nella marina di Ugento, in provincia di Lecce. La zona è stata transennata in attesa delle operazioni di recupero del camion che, a quanto si apprende, era appena arrivato per svuotare un pozzo nero.

Le due persone a bordo del mezzo, di una ditta privata di Casarano, sono riuscite a scendere prima che il veicolo venisse inghiottito nella voragine. A cedere è una vasta porzione di asfalto che costeggia un isolato in cui c'è un'abitazione a due piani che è stata evacuata e dichiarata inagibile.

Al piano terra c'erano dei turisti che erano partiti poche ore prima, mentre quelli che occupavano il primo piano sono stati ospitati in un'altra abitazione. Nelle prossime ore è previsto l'intervento di una gru per rimuovere il camion.





