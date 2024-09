Ragazzina aggredita da coetanei in spiaggia a Bari

Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita la scorsa notte da alcuni suoi coetanei nella spiaggia di Torre Quetta a Bari, dove ci sono alcuni locali. Lo comunica Lorenzo Leonetti, il consigliere comunale delegato dal sindaco Vito Leccese per affrontare i problemi della movida.

La ragazzina, che è stata aggredita da un gruppo di ragazze e ragazzi per futili motivi, forse per aver urtato involontariamente uno di loro, sta bene. I carabinieri sono arrivati tempestivamente. Era intervenuta anche la sicurezza privata della spiaggia che - spiega Leonetti - si potrebbe implementare attraverso un accordo tra il Comune e il gestore di Torre Quetta.

L'aggressione alla ragazzina è stata segnalata da "diversi cittadini". "L'accaduto - spiega Leonetti - non è passato inosservato a questa amministrazione comunale che non tollera, in alcun modo, episodi simili. Su disposizione del sindaco Vito Leccese sono già in contatto con i gestori della spiaggia pubblica per concordare una strategia utile a contenere episodi simili e salvaguardare la bella movida che fa tanto bene ai baresi ed alla città". "Preciso - conclude - che Torre Quetta resta una location sicura, vigilata da securtiy privata, aperta a tutti. Episodi seppur sporadici come questo non devono spaventarci ma solo farci riflettere sull'importanza di fare squadra per rendere Bari accogliente, piacevole ed europea".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA