Guida senza patente e si schianta su un albero, muore un 17enne

Un giovane di 17 anni, che guidava senza patente una Fiat Punto, è morto in un incidente stradale la scorsa notte alla periferia di Foggia. Il ragazzo - per cause da accertare - ha perso il controllo dell'auto che si è è schiantata contro un albero.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Questi ultimi stanno indagando e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica dell'incidente. Da accertare anche come mai il 17enne fosse alla guida dell'auto senza patente.

Il professore: 'Era un ragazzo solare, magnifico'

"Era un ragazzo solare, magnifico. Una vita che non aveva alcun motivo di essere così tragicamente interrotta, qualunque sia stata la causa". Così Raffaele Rossetti, vicepreside e docente di Informatica dell'istituto tecnico-economico e tecnologico Blaise Pascal di Foggia, frequentato dal 17enne morto la notte scorsa dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando senza patente.

"Ero il suo docente, l'insegnante della 4B e lo conoscevo bene. Era molto bravo in matematica e scienze motorie. Da stamani, appena giunta la notizia - conclude - siamo tutti sconvolti. E' una notizia terribile".

