Uccide la moglie e si suicida a Bari, lunedì le autopsie

Saranno effettuate lunedì prossimo le autopsie sui corpi di Giovanni Buzzotta di 84 anni, e Grazia Franco di 83 anni, i coniugi trovati morti ieri in un appartamento di via Lucarelli a Bari. Sarebbe stato l'83enne a sparare con una pistola contro la moglie, gravemente malata, per poi togliersi la vita.

Gli accertamenti autoptici saranno eseguiti da Biagio Solarino dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Secondo quanto ricostruito finora, l'84enne avrebbe premuto il grilletto colpendo la moglie che è morta sul colpo. Dopo pochi istanti si sarebbe suicidato. A trovare i due cadaveri è stato il figlio della coppia che ha chiamato i soccorsi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



