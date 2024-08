Sventrano ufficio postale con ruspa, via con la cassaforte

Con una ruspa hanno sfondato l'ingresso dell'ufficio postale di Torremaggiore nel Foggiano asportando la cassaforte. È quanto accaduto intorno alle 3.30 della scorsa notte in via Costituente. Ingenti i danni alla struttura, mentre è ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al vaglio le immagini della videosorveglianza. A febbraio scorso un assalto con le stesse modalità, tramite l'utilizzo di una ruspa, fu messo a segno ai danni dell'ufficio postale di San Marco In Lamis che è ancora inagibile.

"La comunità di Torremaggiore - ha detto all'ANSA il sindaco Emilio Di Pumpo - è scossa da questo ignobile gesto. Siamo fiduciosi nell'opera delle forze dell'ordine che risaliranno ai responsabili. Mi appello ai cittadini che nel caso in cui abbiano visto o sentito qualcosa durante la notte possano riferirlo ai carabinieri che stanno indagando. E siamo fiduciosi nell'operato di poste italiane che possa ripristinare quanto prima il servizio".



