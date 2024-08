Puglia: Emiliano, non ho bisogno del terzo mandato

"Ogni cosa ha il suo tempo, ha il suo contesto e non c'è bisogno di un terzo mandato: mi auguro ci sia qualcuno disponibile". Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia a margine dell'evento 'alla kermesse di Affaritaliani.it La Piazza', in corso a Ceglie Messapica. "Diciamo che in questi 20 anni ho costruito una classe dirigente larga e importante con , ministri, deputati e sindaci, e non abbiamo un problema su chi candidare - afferma -, mi auguro siano personalità in grado di cogliere quello che abbiamo seminato". "'Se andrebbe bene anche Decaro? Anche", risponde il presidente, aggiungendo che sarà comunque sempre vicino ai pugliesi che "si sono messi in cammino". "Io sono il papà di tutti e quando sto a casa bussano come sempre", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA