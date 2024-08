Perde il controllo della Vespa, muore un 35enne in Salento

Un uomo di 35 anni, Antonio Gatto, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla strada provinciale che collega Sannicola a Gallipoli, nei pressi di una discoteca. La vittima, originaria di Galatone, era a bordo di una Vespa 125 quando, per cause in corso di verifica, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Non sarebbe coinvolti altri veicoli. Vani i soccorsi del personale sanitario del 118 giunto dalla postazione di Santa Maria al Bagno.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Nello stesso punto due giorni fa è morta in un altro incidente stradale una donna di 72 anni ed è rimasta ferita un'intera famiglia tedesca: padre, madre e i due figlioletti.



