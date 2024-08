Auto contromano sulla statale ionica, un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla statale 106, nei pressi dello svincolo per Massafra. Secondo una prima ricostruzione un'auto proveniente da Taranto avrebbe imboccato contromano la strada percorrendo alcuni chilometri prima di scontrarsi con un furgone che procedeva nel senso opposto di marcia. A perdere la vita il 68enne che era alla guida della vettura. Ferito, invece, il conducente dell'altro mezzo che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto la Polizia locale di Massafra, la polizia stradale, i carabinieri e il personale dell'Anas.

A causa dell'incidente è stato chiuso temporaneamente il tratto della statale 106 ionica in direzione Taranto, con la deviazione del traffico sulla complanare.



