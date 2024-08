Ramo cade su panchina giardini Manfredonia, due anziani feriti

Due anziani che erano seduti su una panchina nella villa comunale di Manfredonia sono rimasti feriti per la caduta del ramo di un albero staccatosi e caduto su di loro. Uno dei due anziani è ferito in modo più grave. Entrambi sono stati prima soccorsi dal personale del 118 e poi portati all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze di polizia che hanno transennato l'area mettendola in sicurezza. A Manfredonia dal 28 agosto è in corso la festa patronale. All'incidente hanno assistito diverse persone che erano nella zona.



