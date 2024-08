Lecce: dalla Juve arriva il centrocampista Hasa

Ultime ore di calciomercato e Lecce sempre attivo in chiave di acquisti e cessioni. Nelle prossime ore è atteso nel capoluogo salentino, per sottoporsi alle rituali visite mediche, il centrocampista classe 2004 Luis Hasa.

Proveniente dalla Juventus, la scorsa stagione con la maglia della Juventus Next Gen in Lega Pro, arriverebbe ai giallorossi a titolo definitivo. Contestualmente la società giallorossa ha ceduto a titolo temporaneo con opzione il centrocampista Giacomo Faticanti alla Juventus.



