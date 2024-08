Il Cagliari a Lecce, Nicola 'avanti con le nostre idee'

Prima trasferta del campionato: il Cagliari parte a Lecce questo pomeriggio, ma soltanto stanotte si saprà, con la conclusione del mercato estivo, chi resta e chi andrà via.

"Difficile che qualcuno parta con noi e poi vada via - ha chiarito il mister Davide Nicola nella conferenza stampa della vigilia - magari è più facile che qualcuno si aggiunga. Ma resto focalizzato sulla squadra che ho a disposizione". Il riferimento è anche alla possibile partenza di Wieteska, richiesto dall'Udinese.

Prima partita fuori casa dopo tre alla Domus domani alle 18.30 allo stadio Ettore Giardiniero: "Il nostro atteggiamento non cambia - ha spiegato il tecnico - cambiano magari gli accorgimenti in base all'avversario sempre comunque funzionali allo sviluppo del nostro gioco con le nostre idee. Sono curioso di vedere il comportamento della squadra contro un Lecce che ha cambiato qualche giocatore ma sempre con le idee chiare: sono solidi dietro e pronti a verticalizzare davanti, ma anche a puntare sulle fasce con esterni veloci e imprevedibili".

Un Cagliari che può contare sui progressi dei sui giocatori più esperti: "Stanno crescendo - ha detto - anche come minutaggio, ma, ad esempio per Mina, è anche giusto evitare che per eccesso di generosità si possa andare incontro a infortuni, quindi avanti con prudenza. Idem per Palomino: preferisco, con cautela, che entrino subito a contatto con la nostra realtà.

Anche Viola sta facendo progressi". Gaetano? "Non so rispondere - ha detto - non c'è stata una riunione con il club". Ma la firma del trequartista è attesa da un momento all'altro.

Makoumbou? "Ha superato i problemi fisici - ha continuato - avrà come tutti le sue occasioni. Lapadula? Si sta allenando molto bene". E poi l'ex di turno Piccoli: "Sta facendo bene - ha concluso - ha ma può anche fare molto di più. Deve stare sereno mantenendo sempre questo entusiasmo".



