Abbigliamento e occhiali contraffatti, sequestri nel Foggiano

La guardia di finanza ha sequestrato a 22 venditori ambulanti circa 1.500 articoli contraffatti, tra cui capi di abbigliamento, pelletteria, calzature e occhiali; e 7.500 articoli di bigiotteria e per il mare con falsa indicazione made in Italy. Sono 29 in totale gli interventi eseguiti, soprattutto nelle aree mercatali di Foggia, Cerignola, San Severo e Lucera e nei maggiori centri turistici tra cui Vieste, Rodi Garganico, Lesina e Poggio Imperiale. I 22 responsabili dei punti vendita sono segnalati per violazioni amministrative e penali.



