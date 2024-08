Scontro tra auto in Salento, un morto e 4 feriti

E' di un morto e quattro feriti l'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla statale 101 Lecce-Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Sannicola.

La vittima dello scontro frontale tra due auto è una donna di 73 anni: la sua utilitaria Volkswagen Up è entrata in collisione con un Suv con a bordo una famiglia di turisti tedeschi: padre, madre e due bambini. Tutti soccorsi e portati all'ospedale di Gallipoli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.



