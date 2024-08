Due pitbull aggrediscono una donna con la figlioletta a Bari

La Polizia municipale sta valutando se denunciare per omessa custodia il proprietario di due pitbull che ieri, nel rione Palese di Bari, hanno aggredito due donne dopo essere stati lasciati liberi per strada.

Ha avuto la peggio una donna che è stata morsa mentre passeggiava con la sua bambina e teneva al guinzaglio la sua cagnolina. Il cane è ricoverato in prognosi riservata in una clinica veterinaria. La donna, per proteggere la figlia, messa subito al riparo tra due autovetture in sosta, è stata azzannata ad un braccio e ha riportato 15 punti di sutura ad una mano. In precedenza pare che fosse stata aggredita un'altra donna, anch'ella mentre si trovava per strada con il suo cane. I due pitbull sono stati recuperati dal proprietario.



