Un'era in 100 scatti, il mondo iconico di Toscani è in mostra

Mentre Oliviero Toscani parla della malattia che lo ha colpito poco più di un anno fa, sono due le mostre in contemporanea che lo celebrano. Una più classica con le decine di ritratti dei più grandi protagonisti della cultura dagli anni '70 in poi, da Mick Jagger a Lou Reed, da Carmelo Bene a Federico Fellini, e una intera parete con la serie di fotografie che Toscani ha scattato a Andy Warhol. E, ovviamente, con tutte le sue campagne più famose che hanno segnato un'epoca e scosso l'opinione pubblica, come il famoso manifesto dei Jesus Jeans, Chi mi ama mi segua, Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007. E una più impegnativa, fatta con materiali in parte inediti e un allestimento particolare e importante: è la mostra al Museum für Gestaltung di Zurigo dove Toscani aveva studiato subito dopo il liceo, alla Kunstgewerbeschule, una tra le scuole d'arte più prestigiose in Europa negli anni '60. E che ha dedicato a Toscani la prima retrospettiva fatta su un artista vivente. E' un'esposizione che si sofferta sulle immagini più "sorprendenti, inquietanti, scandalose" del fotografo che viene introdotta da avvertimento ai visitatori, in linea con la sensibilità nordica: "La mostra contiene immagini che alcuni visitatori potrebbero trovare inquietanti. Bambini accompagnati". E la cui durata è stata procrastinata per il successo di pubblico.

La prima è invece l'esposizione in corso al Museo Archeologico Petrone di Vieste. Prodotta da Giuseppe Benvenuto e curata da Nicolas Ballario, Susanna Crisanti in collaborazione con il Polo Culturale, "Oliviero Toscani: professione fotografo" ripercorre la carriera del grande fotografo con oltre 100 fotografie che mettono in scena la potenza creativa e la carriera di Oliviero Toscani attraverso immagini più iconiche del maestro della fotografia.



