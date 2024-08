Barca sugli scogli in Salento, velisti soccorsi con elicottero

Due turisti tedeschi a bordo di una barca a vela di 12 metri in rada a San Foca di Melendugno (Lecce) sono stati scaraventati sugli scogli dopo essere stati sorpresi da un'improvvisa mareggiata incrociata, con vento e mare discordanti. I due velisti stanno bene. Poiché le condizioni meteo marine erano proibitive e impedivano il salvataggio sia per mare sia per terra, i due sono stati soccorsi dall'equipaggio di un elicottero dell'Aeronautica militare. Le operazioni si sono svolte in località Li Brigantini.

I due turisti tedeschi, marito 75enne e moglie di 63 anni, erano rimasti bloccati di notte a bordo della barca nei pressi del porto. Il mare forza 3, con onde alte e forti raffiche di vento; l'assenza di luce e la presenza degli scogli hanno impedito ai mezzi di soccorso di avvicinarsi, per cui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La missione Rima, con il coordinamento del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, è decollata dall'aeroporto di Gioia del Colle poco prima delle 2, raggiungendo l'obiettivo in circa mezz'ora. Alle 2.33 i naufraghi sono stati recuperati da un aerosoccorritore con l'uso del verricello e portati a bordo dell'elicottero che è rientrato alla base alle 3.06. Ad attendere l'elicottero a Gioia del Colle c'erano un'auto medica e due ambulanze del 118, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure ai due turisti, in buone condizioni di salute, trasportandoli poi all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) per ulteriori accertamenti.



