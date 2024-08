Antico torrione a Gallipoli trasformato in un bar abusivo

La polizia ha scoperto che un'associazione sportiva a cui il Comune di Gallipoli aveva concesso l'uso di un antico torrione nella città vecchia quale sede legale, lo aveva di fatto trasformato in un bar per la somministrazione di alimenti e bevande. La vendita, inoltre, non era riservata ai soli soci dell'associazione ma soprattutto a bagnanti e turisti della vicina spiaggia della Purità.

Dalle verifiche degli agenti è emerso anche che cibo e bibite erano conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie verificate anche dalle autorità sanitarie.

La squadra amministrativa del commissariato di Gallipoli ha quindi contestato al presidente protempore dell'associazione diverse violazioni tra cui la somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. Per questo il competente ufficio comunale ha disposto l'immediata cessazione dell'attività.





