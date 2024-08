Scontro tra due auto nel Brindisino, muore un 52enne

Un uomo di 52 anni è morto in seguito ad un incidente che si è verificato questa mattina a Cisternino, in provincia di Brindisi. L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat Punto che per cause in via d'accertamento si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade. Vano ogni tentativo dei soccorritori del 118 di rianimare l'uomo. Indagano i carabinieri.

L'incidente si è verificato nei pressi di contrada Caranna dove alcune settimane fa esplose un trullo in cui morì il 55enne Nicola Salatino.



