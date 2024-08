Sbalzato fuori dalla giostra, ferito un ragazzo a Capurso

La sicurezza di una giostra si è sganciata durante una festa patronale e un ragazzo è stato sbalzato fuori. È successo nella tarda serata di domenica a Capurso, in provincia di Bari. Il ferito, a quanto si è appreso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Di Venere di Bari. Nella caduta ha battuto la testa, ma è rimasto vigile e non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto durante la festa della Madonna del Pozzo, patrona di Capurso. A soccorrere il giovane sono stati gli operatori sanitari del 118, intervenuti prontamente. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA