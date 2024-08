Disabile 'disturba' concerto Venditti, l'artista la insulta

Infuria sui social la polemica per quanto accaduto ieri al concerto di Antonello Venditti a Barletta. L'artista, mentre stava raccontando un aneddoto della sua vita privata, ha sentito alcune parole incomprensibili pronunciate da una persona tra il pubblico e ha reagito insultandola, invitandola a salire sul palco se avesse avuto il coraggio. E quando gli è stato fatto notare che si trattava di una persona 'speciale', ovvero con disabilità, ha detto: "E ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l'educazione.

Non esistono ragazzi speciali, l'educazione è una cosa".

Sui social in tanti spiegano che si trattava di una ragazza che non riesce a parlare, quindi quando è felice emette dei versi. E invitano il cantautore romano a scusarsi e a vergognarsi per il suo comportamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA