Una bimba di 2 anni ha rischiato di annegare nelle acque di Porto Cesareo (Lecce), in un tratto di spiaggia libera. È accaduto nel primo pomeriggio, quando un bagnante - a quanto si è appreso - si è tuffato in mare per soccorrerla ma, dopo essere riuscito a portarla a riva, è stato colto da malore. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dal 118 e vengono monitorati dal personale sanitario.





