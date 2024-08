Generazione Taranta conquista il pubblico, 1 milione spettatori

La Generazione Taranta conquista il pubblico. Sfiora 1 milione di spettatori il concertone di Melpignano trasmesso ieri sera in prima serata su Rai 3, segnando il 9,01% di share nella prima parte e il 10,09% nella seconda.

Secondo i dati forniti da Questura e Vigili del Fuoco, 100mila persone erano presenti in flusso continuo nell'area concerto della Notte della Taranta e 150mila complessivi dalle 17 alle 5 nell'intero borgo grico dove erano stati allestiti i maxi schermi. Un dato, spiegano gli organizzatori, confermato dalla società BusForFun che ha gestito le aree sosta: + 89% di prenotazioni per i bus, + 34% di prenotazioni per le auto.

La diretta Rai condotta da Ema Stokholma ha portato nelle case degli italiani l'immagine della festa popolare dal piazzale dell'Ex Convento degli Agostiniani. Il regista Stefano Mignucci ha mandato in onda le sequenze registrate da due speciali droni che hanno immortalato l'enorme afflusso di persone. Tra gli altri, erano presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano insieme al presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray, l'eurodeputato Antonio Decaro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la neo sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il direttore di Pugliapromozione Luca Scandale, la presidente dell'Enit Ivana Jelinic, l'allenatore della Nazionale maschile di pallavolo Fefè De Giorgi, il professore di fisica e fenomeno social Vincenzo Schettini.



