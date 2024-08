Notte da Musical, a Taranto i successi di Notre Dame de Paris

Il trio di cantanti-attori formato da Graziano Galatone, Giò Di Tonno e Leonardo Di Minno sarà protagonista domani, domenica 25 agosto, dello spettacolo "Una notte da Musical" al Mon Reve di Taranto, un evento fuori programma del Summer Festival 2024. Sul palco l'Orchestra sinfonica Tebaide d'Italia che, diretta dal Maestro Cosimo Maraglino, proporrà uno spettacolo musicale liberamente tratto da "Notre Dame de Paris" in un adattamento teatrale che, con la partecipazione dell'attrice Gisella Carone, è stato curato dalla regista Raffaella Balestra.

Durante questo live concert i musicisti dell'Orchestra interpretano dal vivo i brani più noti del musical "Notre Dame de Paris" prodotto da David Zard e Charles Talar, che ha debuttato nel 1998 a Parigi con la regia di Gilles Maheu.

Nella versione dell'orchestra tarantina le musiche saranno eseguite in arrangiamenti originali composti dal Maeestro Maraglino, proponendo brani famosi: da "Bella" a "Il tempo delle cattedrali", passando per "Corte dei miracoli", "Fede dei diamanti" e "Balla mia Esmeralda".

A impreziosire la serata, direttamente dal cast originale del musical "Notre Dame de Paris" di Riccardo Cocciante, ci saranno Graziano Galatone, Giò Di Tonno e Leonardo Di Minno.





