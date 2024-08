Muore per un malore a 24 anni, era appena arrivato in Salento

È finito in tragedia ieri sera l'arrivo in Salento di un ragazzo di 24 anni originario della Basilicata, giunto a Tuglie insieme a degli amici per trascorrere alcuni giorni di vacanza. La vittima è Giuseppe Fortunato, nativo di Viggiano, in provincia di Potenza. Il giovane, arrivato ieri sera a Tuglie, in compagnia di alcuni amici, si apprestava a trascorrere la prima serata nella villa affittata dalla comitiva, quando all'improvviso è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, morendo davanti agli occhi increduli degli amici.

A stroncarlo un arresto cardiaco . Dopo il primo soccorso prestato dagli amici sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. Da quanto si apprende il giovane soffriva di problemi cardiaci (fibrillazioni cardiache) e la prossima settimana avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico. Infornata dell'accaduto, la madre del giovane e subito partita alla volta del Salento . I funerali si terranno domani a Viggiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA