Dottoressa aggredita da marito paziente nel Leccese, si dimette

Una dottoressa in servizio alla guardia medica di Minervino di Lecce prima di ferragosto è stata aggredita durante il turno notturno dal marito di una paziente. A quanto si è appreso, la dottoressa di 37 anni si era recata in un'abitazione dopo aver ricevuto la telefonata di richiesta di intervento da parte di una donna che si era sentita male. La terapia prescritta non era stata però accettata dal marito della paziente che avrebbe iniziato ad offenderla e strattonare la dottoressa spingendola fuori dall'abitazione.

La professionista, che ha già presentato denuncia e segnalato l'accaduto alla Federazione italiana medici di medicina generale, nel frattempo si sarebbe dimessa.

Nei giorni scorsi, a Maruggio, nel Tarantino, una dottoressa della guardia medica, specializzanda in Urologia, era stata aggredita da una coppia di turisti che si erano recati nella sede di continuità assistenziale per far visitare il figlio minore, che accusava un problema ad un occhio. La dottoressa di turno, dopo un primo controllo, aveva consigliato ai genitori di portare il figlio al pronto soccorso per eseguire accertamenti sanitari più approfonditi.

I due coniugi, successivamente identificati e denunciati dai carabinieri per minaccia e lesioni, avrebbero inveito contro la dottoressa, accusandola di non saper svolgere il proprio lavoro, per poi minacciarla di morte ed arrivando a strattonarla. La dottoressa ha dichiarato di non voler più svolgere turni nel presidio di continuità assistenziale di Maruggio.



