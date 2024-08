Accoltella figliastro, 80enne arrestato a Taranto

Ha accoltellato il figliastro al culmine di una lite per futili motivi ed è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. In carcere è finito un uomo di 80 anni, già noto alle forze dell'ordine. Vittima dell'aggressione un 52enne, che è stato colpito con quattro fendenti: due alla schiena, uno sopra l'occhio sinistro e l'altro sulla mano destra. Il malcapitato, trasportato in ospedale dal 118, non corre pericolo di vita. L'arrestato si era già reso responsabile di un tentativo di omicidio nei confronti del figliastro nel 2010. I poliziotti della Squadra Volante ieri sera hanno raggiunto un'abitazione del centro cittadino in cui era stata segnalata una violenta lite familiare sfociata poi nell'accoltellamento.

Sul posto erano presenti gli operatori del 118 che stavano prestando le prime cure al 52enne, anche lui con precedenti penali.

Il ferito ha raccontato agli agenti di essere stato accoltellato senza alcun motivo dal secondo marito della madre, che ha assistito all'aggressione. Sul posto è intervenuto anche personale della squadra mobile e della polizia scientifica.

Su un mobile accanto al frigorifero gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico di circa 16 centimetri e una t-shirt con tracce di sangue. L'80enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



