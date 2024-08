Shablo, integrazione e sperimentazione segreti della Taranta

"Integrazione e sperimentazione sono il segreto della Notte della Taranta e il nostro compito è aprirla ai più giovani". Lo ha detto Shablo, il maestro concertatore della 27esima edizione dell'evento 'La Notte della Taranta'. Il concertone si terrà domani sera a Melpignano, in provincia di Lecce. "Dal 1998 a oggi il mondo è cambiato e c'è una nuova generazione che è protagonista a cui dedichiamo questa manifestazione", ha proseguito spiegando che con il coreografo del concertone, Laccio, "abbiamo chiuso il tour di Sfera Ebbasta che è quanto di più distante dalla Taranta ma poi, conoscendo la tradizione popolare tarantina ti rendi conto che sono facce diverse dello stesso diamante che è la musica".

"Questi cinque, sei mesi di preparazione sono stati necessari per immergermi in questa nuova dimensione", ha sottolineato Shablo, convinto che "alle nuove generazioni è necessario dare opportunità perché è giusto prendano delle responsabilità, cosa che in questo Paese non avviene spesso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA